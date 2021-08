Morto Antonio Pennacchi | vinse il Premio Strega nel 2010 con ‘Canale Mussolini’

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ènella sua casa di Latina, all’età di 71 anni, lo scrittorenelcon “Canale Mussolini”. A darne conferma è stata la casa editrice Mondadori. Secondo quello che è stato riportato negli articoli usciti nella tarda serata di ieri lo scrittore sarebbementre era al telefono con la moglie a causa di un infarto. La donna non sentendo rispondere più il marito avrebbe allertato i soccorsi, ma quando sono arrivati nell’abitazione di, per lo scrittore ormai non c’era più nulla da fare. Leggi anche -> ...

E'ieri a 71 anni nella sua Latina lo scrittorePennacchi. Con "Canale Mussolini" ha vinto il il premio Strega nel 2010. Tra i suoi libri più noti anche il "Fasciocomunista" in cui racconta ...