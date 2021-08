Morgan e Jessica Mazzoli, continua il botta e risposta a distanza tra i due ex: “Abominevole incitare le persone contro di me!” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo botta e risposta tra Morgan e l’ex compagna Jessica Mazzoli, madre di sua figlia Lara: dopo le critiche di lei al cantautore per l’assenza di un rapporto di quest’ultimo con la figlia e per le modalità con cui ha iniziato la relazione con la sua compagna Alessandra Cataldo, Jessica ha voluto replicare duramente alle nuove accuse di Morgan. Il cantautore, infatti, ha fatto sapere tramite social che non riceverà nessun pagamento per i concerti di questa estate, proprio a causa di Jessica: Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un altro atto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovotrae l’ex compagna, madre di sua figlia Lara: dopo le critiche di lei al cantautore per l’assenza di un rapporto di quest’ultimo con la figlia e per le modalità con cui ha iniziato la relazione con la sua compagna Alessandra Cataldo,ha voluto replicare duramente alle nuove accuse di. Il cantautore, infatti, ha fatto sapere tramite social che non riceverà nessun pagamento per i concerti di questa estate, proprio a causa di: Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un altro atto ...

Advertising

IsaeChia : Morgan e Jessica Mazzoli, continua il botta e risposta a distanza tra i due ex: “Abominevole incitare le persone co… - zazoomblog : Morgan è guerra con l’ex Jessica Mazzoli: gravi le accuse - #Morgan #guerra #Jessica #Mazzoli: - RaroVideoEurope : Il Film vincitore di ben 4 premi Oscar con Morgan Freeman, Jessica Tendy e Dan Aykroyd. Guardalo su… - onhere00 : RT @stevebhoy76: @onhere00 Amelie Morgan, Alice Kinsella, Jennifer Gadirova and Jessica Gadirova - stevebhoy76 : @onhere00 Amelie Morgan, Alice Kinsella, Jennifer Gadirova and Jessica Gadirova -