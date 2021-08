Lukaku verso il Chelsea | cifra monstre all' Inter | il sostituto potrebbe essere l' ex Napoli

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il tormentone di mercato europeo del momento è senza dubbio Romelu. L'attaccante belga è in uscita dall'Londa, sponda, per siglare un ritorno in Premier League da attaccante completo. Ne ha parlato sul proprio sito Gianluca Di Marzio, secondo il quale il calciatore avrebbe comunicato la sua volontà al club milanese: tornare alsarebbe stato convinto dall'offerta dei Blues di circa 12 milioni l'anno, circa il doppio di quanto guadagna attualmente. Ilha presentato un'offerta di 100 milioni più Marcos Alonso, ...

fuori controllo: la frase urlata dalla panchina poi il caos... cresciuto tantissimo cone tra i massimi cannonieri all - time delle Nazionali, in questo caso il Belgio. L'Inter valuta. In caso di cessione l'idea è quella di puntare tutto su Duvan Zapata ...Mentre Romelu Lukaku sembra vicino al Chelsea, c'è un giocatore pronto a rinnovare il proprio contratto con l'Inter e a legarsi per i prossimi anni ...L'eventuale cessione di Lukaku da parte dell'Inter sarebbe esclusivamente motivata da ragioni economiche. Vediamo quanto risparmierebbero i nerazzurri ...