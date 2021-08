Italvolley femminile tra black-out e maledizioni | un sogno spezzato in tre ko consecutivi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono bastati settantadue minuti di partita per dire addio definitivamente alle speranze di medaglia. L’saluta Tokyo 2020 senza liberarsi del fardello dello ‘zero’ nel numero di podi olimpici, tradita da un crollo che appare più mentale che tecnico. Il materiale a disposizione di Mazzanti, infatti, è di primissimo ordine e non giustifica il pesante 3-0 incassato dalla Serbia. “Arriviamo ai quarti da arrabbiati”, aveva detto il ct azzurro dopo le due sconfitte nel girone contro la già eliminata Cina e gli Stati Uniti, che non avevano consentito alle sue ragazze di avere un sorteggio più ‘morbido’. Ci si aspettava una reazione contro la ...

TOKYO (Giappone) - Dura sconfitta per l' Italia del volley, che viene battuta 3 - 0 all'Ariake Arena dalla Serbia nei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le serbe si impongo 25 - 21, 25 - 14, 25 - 21 e raggiungono la semifinale del ...L'sbatte contro i propri demoni: la 'bestia nera' Serbia e il tabù di una medaglia olimpica. Si ferma ai quarti di finale l'avventura delle azzurre a Tokyo 2020, mai realmente in ...COMMENTO - La sconfitta dell'Italia ai quarti di finale parte dai gironi: il tabù della medaglia olimpica e la maledizione Serbia, cosa non ha funzionato ...In meno di un'ora e mezza, il sogno di medaglia delle azzurre della pallavolo si infrange contro il muro (e non solo) della corazzata serba. È un 3-0 secco quello dei quarti di finale ...