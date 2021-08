Gaia Sabbatini fuori dalla finale dei 1.500, parte il ricorso: «Rallentata da due atlete cadute davanti a lei» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta accesa un’ultima speranza per Gaia Sabbatini, eliminata in semifinale dei 1.500 metri a Tokyo dopo aver tagliato il traguardo all’ottavo posto in 4’20?25. La Federazione di atletica leggera ha presentato ricorso al Cio puntando al ripescaggio dell’atleta azzurra. Nella gara vinta dalla kenyana Kipyegon, a due giri dalla fine due atlete sono cadute davanti Sabbatini, costringendola a rallentare e quindi, secondo i dirigenti Fidal, danneggiandola nella competizione. In semifinale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Resta accesa un’ultima speranza per, eliminata in semidei 1.500 metri a Tokyo dopo aver tagliato il traguardo all’ottavo posto in 4’20?25. La Federazione di atletica leggera ha presentatoal Cio puntando al ripescaggio dell’atleta azzurra. Nella gara vintakenyana Kipyegon, a due girifine duesono, costringendola a rallentare e quindi, secondo i dirigenti Fidal, danneggiandola nella competizione. In semi...

