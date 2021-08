Focolai e ricoveri in crescita nei luoghi delle vacanze | così Sicilia e Sardegna rischiano la zona gialla

Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Le isole vedono aumentare i tassi di occupazione delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni ordinarie. Molti i cluster… - Open_gol : Le isole vedono aumentare i tassi di occupazione delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni ordinarie. Molti… - Zipnews : 'Covid Piemonte: aumentano i ricoveri nelle intensive, preoccupano i focolai al rientro delle vacanze' #zipnews - makecazzneso : @AndreaGaratti @Christa16881037 @Agenzia_Ansa In realtà ci sono pochi dati sui ricoveri, la spiegazione che viene d… - Golem841 : @OpencovidM @539th per covid anche ammettendo copertura più ampia si generano comunque più ricoveri, con maggiore i… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolai ricoveri

Open

Tra i 69 nuovi contagi, 63 sono sporadici e 6 sono inseriti in. Nessun caso, infine, è ... Coronavirus Emilia - Romagna, datiI pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+2 ...Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 3 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri deie dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle ...Un paziente ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale di Vergato è risultato ieri positivo al Covid. Attualmente è in isolamento ed è in buone condizioni, mentre altri nove pazienti sono risult ...Diciannove i comuni con nuovi positivi. Un terzo minorenni, ma 14 hanno più di 50 anni. Un anno fa eravamo a zero contagi: i primi segnali si erano affacciati l’8 agosto ...