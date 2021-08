Cuomo si difende in un video dalle accuse di molestie, ma Biden chiede sue dimissioni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago. (askanews) – Popolare durante la pandemia, ora accusato di molestie sessuali. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, si difende dall’accusa di essere un molestatore seriale e affida a un video la sua versione dei fatti, poco dopo che la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha presentato l’esito dell’indagine per molestie, accusandolo di aver “molestato sessualmente” 11 donne, violando così leggi statali e federali. “Voglio che sappiate direttamente da me che non non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto avances sessuali inappropriate verso qualcuno. Ho 63 anni. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago. (askanews) – Popolare durante la pandemia, ora accusato disessuali. Il governatore di New York, Andrew, sidall’accusa di essere un molestatore seriale e affida a unla sua versione dei fatti, poco dopo che la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha presentato l’esito dell’indagine per, accusandolo di aver “molestato sessualmente” 11 donne, violando così leggi statali e federali. “Voglio che sappiate direttamente da me che non non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto avances sessuali inappropriate verso qualcuno. Ho 63 anni. ...

ilriformista : Cuomo si difende ma i democratici non sentono ragioni: il presidente Biden, la speaker della Camera Pelosi e il sin… - nuccia20 : RT @ilriformista: Cuomo si difende ma i democratici non sentono ragioni: il presidente Biden, la speaker della Camera Pelosi e il sindaco d… - Lucia39134555 : RT @ilriformista: Cuomo si difende ma i democratici non sentono ragioni: il presidente Biden, la speaker della Camera Pelosi e il sindaco d… - danieledv79 : RT @ilriformista: Cuomo si difende ma i democratici non sentono ragioni: il presidente Biden, la speaker della Camera Pelosi e il sindaco d… - ilriformista : Cuomo si difende ma i democratici non sentono ragioni: il presidente Biden, la speaker della Camera Pelosi e il sin… -