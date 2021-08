Coronavirus, 21 decessi in un giorno. Oltre 6.500 nuovi contagi e tasso di positività in aumento: 3% (ieri 2,3%) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il bollettino del 4 agosto Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute registra nelle ultime 24 ore 21 decessi legati al Coronavirus. Un dato in calo rispetto a quello segnalato ieri, quando le vittime erano state 27. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 128.136. Sul fronte dei nuovi contagi la curva invece è in netto aumento: sono 6.596 i positivi dell’ultima giornata, contro i 4.845 del report precedente. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione sanitaria, oggi, 4 agosto, sono 14 gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il bollettino del 4 agosto Il bollettino nazionale diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute registra nelle ultime 24 ore 21legati al. Un dato in calo rispetto a quello segnalato, quando le vittime erano state 27. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 128.136. Sul fronte deila curva invece è in netto: sono 6.596 i positivi dell’ultima giornata, contro i 4.845 del report precedente. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione sanitaria, oggi, 4 agosto, sono 14 gli ...

