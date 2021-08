'Chiude' in casa coppia con un'auto in fiamme davanti alla porta, arrestato 31enne (Di mercoledì 4 agosto 2021) Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli in casa con un'auto data alle fiamme davanti alla porta blindata dell'ingresso dell'abitazione, a Terlizzi, in provincia di Bari. Un 31enne di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 agosto 2021) Avrebbe tentato di uccidere due coniugi bloccandoli incon un'data alleblindata dell'ingresso dell'abitazione, a Terlizzi, in provincia di Bari. Undi ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiude casa 'Chiude' in casa coppia con un'auto in fiamme davanti alla porta, arrestato 31enne Nella casa c'erano due coniugi i quali, se non fossero stati svegliati dalle grida di avvertimento dei vicini e dall'odore acre del fumo, avrebbero potuto rimanere vittime dell'esalazione di ...

