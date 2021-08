Volley, Simone Giannelli: “Troppi errori, non siamo stati abbastanza cinici” (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia del Volley esce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lo fa nel modo peggiore. Una sconfitta al tie-break contro un’Argentina che non è apparsa irresistibile, con gli azzurri che vincono il primo set, non riescono a chiudere il secondo, cedono nel terzo set, dominano il quarto, ma al tie-break si fanno rimontare il vantaggio minimo conquistato e cedono alla distanza. “Le sconfitte fanno tutte male, peccato per il tie-break eravamo avanti, poi loro con un grande turno in battuta hanno ribaltato il set. Dispiace non aver sfruttato una buona chance nel secondo set, avevamo qualche punto di vantaggio e loro con delle buone difese sono rientrate in partita. Noi dovevamo ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia delesce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lo fa nel modo peggiore. Una sconfitta al tie-break contro un’Argentina che non è apparsa irresistibile, con gli azzurri che vincono il primo set, non riescono a chiudere il secondo, cedono nel terzo set, dominano il quarto, ma al tie-break si fanno rimontare il vantaggio minimo conquistato e cedono alla distanza. “Le sconfitte fanno tutte male, peccato per il tie-break eravamo avanti, poi loro con un grande turno in battuta hanno ribaltato il set. Dispiace non aver sfruttato una buona chance nel secondo set, avevamo qualche punto di vantaggio e loro con delle buone difese sono rientrate in partita. Noi dovevamo ...

