Una Vita anticipazioni 6 agosto 2021, uno spasimante per Felicia (Di martedì 3 agosto 2021) Novità in arrivo ad Acacias con l’ingresso del personaggio di Marcos nella puntata di Una Vita di venerdì 6 agosto 2021, in quanto l’uomo si presenterà ad una sua vecchia e cara amica, Felicia, alla quale riserverà una serie di lusinghe e complimenti che la faranno parecchio arrossire e vedrete come la Pasamar cambierà completamente atteggiamento e umore, rispetto agli ultimi tempi. Le accuse di Alessandra Chiariello a Giancarlo Cellucci La dama del trono over di Uomini e Donne, che era riuscita a conquistare Giancarlo uscendo con lui, ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 agosto 2021) Novità in arrivo ad Acacias con l’ingresso del personaggio di Marcos nella puntata di Unadi venerdì 6, in quanto l’uomo si presenterà ad una sua vecchia e cara amica,, alla quale riserverà una serie di lusinghe e complimenti che la faranno parecchio arrossire e vedrete come la Pasamar cambierà completamente atteggiamento e umore, rispetto agli ultimi tempi. Le accuse di Alessandra Chiariello a Giancarlo Cellucci La dama del trono over di Uomini e Donne, che era riuscita a conquistare Giancarlo uscendo con lui, ha ...

Advertising

matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - davidefaraone : Prima i giornalisti francesi contro i Måneskin, poi i tifosi inglesi agli europei, ora la stampa americana coi sosp… - meb : #2agosto 1980 la bomba alla stazione di #Bologna: l’attentato che scosse l’Italia, una delle pagine più buie del do… - ashsswildflower : RT @nmrpmf: commentate con una canzone che tutti dovrebbero ascoltare almeno una volta nella vita per quanto è bella inizio io: say goodb… - MichaelGiulian2 : RT @J_0KERFLECK: Se odiate e invidiate la felicità altrui è perché avete una vita di merda. Non esiste altra spiegazione -