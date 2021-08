Tragedia sul lavoro, Laila muore a 41 anni risucchiata dal macchinario in fabbrica (Di martedì 3 agosto 2021) Nuova Tragedia sul lavoro. Poco dopo le 8.30, stamani, una donna di 41 anni ha perso la vita. È successo a Camposanto, in provincia di Modena, in un’azienda, la Bombette, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario utilizzato per eseguire tagli e pieghe. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c’era più nulla da fare. La vittima si chiamava Laila El Harim, di origine marocchine. Sono in corso i rilievi dei carabinieri di Medicina del lavoro e gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Nuovasul. Poco dopo le 8.30, stamani, una donna di 41ha perso la vita. È successo a Camposanto, in provincia di Modena, in un’azienda, la Bombette, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La vittima sarebbe rimasta incastrata in unutilizzato per eseguire tagli e pieghe. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice non c’era più nulla da fare. La vittima si chiamavaEl Harim, di origine marocchine. Sono in corso i rilievi dei carabinieri di Medicina dele gli ...

Advertising

fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, è morta una donna di 40 anni - Tg3web : Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchina… - Open_gol : Tragedia sul lavoro a Modena - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Un'altra vittima sul lavoro. In un'azienda del Modenese un'operaia di quarant'anni muore incastrata in un macchinario per pieg… - Bisont19 : RT @kittesencul: Ricordate tutti quei politicanti che dopo la morte di Luana scrivevano tweet di cordoglio promettendo di cambiare le cose?… -