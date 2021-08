Temptation Island: Alessandro e Carlotta fanno sul serio (Di martedì 3 agosto 2021) Alessandro Autera, ex concorrente della nona edizione di Temptation Island, sembra fare davvero sul serio con Carlotta, la tentatrice di cui si è infatuato proprio nel reality. In queste ore, addirittura, il ragazzo ha dedicato alla giovane un tenero post sui social! Alessandro Autera ha partecipato alla nona edizione di Temptation Island per volere della fidanzata Jessica Mascheroni, stufa dall’apatia che ormai da tempo caratterizzava la loro storia. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021)Autera, ex concorrente della nona edizione di, sembra fare davvero sulcon, la tentatrice di cui si è infatuato proprio nel reality. In queste ore, addirittura, il ragazzo ha dedicato alla giovane un tenero post sui social!Autera ha partecipato alla nona edizione diper volere della fidanzata Jessica Mascheroni, stufa dall’apatia che ormai da tempo caratterizzava la loro storia. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - Novella_2000 : Uno dei giocatori dell’Italbasket sta con una nota ex fidanzata di Temptation Island #Tokyo2020 - and_c1 : @gotdaev ex miss Italia, ex modella, ex di Temptation Island, ex di un calciatore sta con un ex calciatore. Insomma, è un ex. - miparegiusto : Una Mia amica mi ha appena chiesto quando c’è temptation island… ma non le posso rispondere “SE VABBÈ BUONANOTTE AM… -