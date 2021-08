Sul green pass noto con favore il risveglio dello spirito critico della filosofia, perfino in Cacciari. Ecco perché (Di martedì 3 agosto 2021) Nel panorama disarmante degli intellettuali ridotti a cani da guardia del potere, una feconda eccezione, su tutti, è a mio giudizio quella di Giorgio Agamben, che con l’impianto categoriale da lui messo a punto negli anni è riuscito a mantenere uno spirito critico e a denunciare le derive autoritarie e biototalitarie poste in essere, su scala planetaria, dal nuovo potere tecnosanitario: nel suo pregevole libro sulla epidemia come politica, Agamben ha mostrato in maniera difficilmente confutabile come ciò che stiamo vivendo, lungi dall’essere una emergenza sanitaria pro tempore, coincida con i laboratori di produzione dei nuovi assetti politici sociali ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Nel panorama disarmante degli intellettuali ridotti a cani da guardia del potere, una feconda eccezione, su tutti, è a mio giudizio quella di Giorgio Agamben, che con l’impianto categoriale da lui messo a punto negli anni è riuscito a mantenere unoe a denunciare le derive autoritarie e biototalitarie poste in essere, su scala planetaria, dal nuovo potere tecnosanitario: nel suo pregevole libro sulla epidemia come politica, Agamben ha mostrato in maniera difficilmente confutabile come ciò che stiamo vivendo, lungi dall’essere una emergenza sanitaria pro tempore, coincida con i laboratori di produzione dei nuovi assetti politici sociali ed ...

