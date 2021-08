Semestre bianco | che cos’è e in cosa consiste la fase finale del mandato del Presidente della Repubblica

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Linkiesta : Il momento magico italiano fa sperare che Mattarella si conceda un secondo mandato Il Capo dello Stato sembra infl… - Efisio31251859 : RT @barbarab1974: Mattarella e il semestre bianco. Tranquilli, Non si notano le differenze rispetto a prima - etherea_etherea : RT @boni_castellane: Cossiga fu l'unico a dimostrare vero senso dello stato dimettendosi all'inizio del semestre bianco. - Serenaojala : RT @ImolaOggi: Semestre bianco, il presidente Draghi toglie il segreto di Stato sui documenti Gladio e P2. -

Ultime Notizie dalla rete : Semestre bianco

Da oggi e fino a febbraio il presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Un test per la tenuta della maggioranza di ANDREA BONZIOggi per Sergio Mattarella inizia il. A partire da oggi, 3 agosto 2021 i poteri del Capo dello Stato saranno limitati e per lui non sarà più possibile sciogliere le Camere. Al Presidente della Repubblica restano comunque ...Oggi per Sergio Mattarella inizia il semestre bianco: gli ultimi 6 mesi del suo mandato presidenziale. Il Capo dello Stato è ormai giunto alla fase finale dei 7 anni alla guida della nazione e nelle p ...Semestre bianco ma non troppo Bianco ma non troppo Parliamo del cosiddetto 'semestre bianco'. Scatta oggi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il cosiddetto 'semestre bianco'. In prece ...