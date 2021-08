Scatta il semestre bianco, la ricetta di Draghi contro le bizze dei partiti: "Riforme" (Di martedì 3 agosto 2021) Un setaccio e un tamburello. Mario Draghi per affrontare il semestre bianco, che da oggi lo attende, è pronto a dotarsi di questi due oggetti. Il primo e più importante – il setaccio – gli servirà per dividere il tramestio dei partiti che vogliono e chiedono l’impossibile (con una comunicazione muscolare) dalle loro reali richieste nelle stanze che contano. Risultato: c’è uno spread niente male. Il tamburello, con i suoi sonagli da far vibrare con foga, il premier lo userà invece per scandire il ritmo di questi sei mesi di ricreazione senza il bau bau delle elezioni: Riforme, Riforme, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) Un setaccio e un tamburello. Marioper affrontare il, che da oggi lo attende, è pronto a dotarsi di questi due oggetti. Il primo e più importante – il setaccio – gli servirà per dividere il tramestio deiche vogliono e chiedono l’impossibile (con una comunicazione muscolare) dalle loro reali richieste nelle stanze che contano. Risultato: c’è uno spread niente male. Il tamburello, con i suoi sonagli da far vibrare con foga, il premier lo userà invece per scandire il ritmo di questi sei mesi di ricreazione senza il bau bau delle elezioni:, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - Mikepub1 : RT @fratotolo2: #Salvini che dice cose da Milano Marittima quando il semestre bianco scatta il 3 agosto. - marfederzn : RT @Libero_official: 'Difficile per la #Lega sostenere un governo che permette gli sbarchi': #Salvini, avvertimento a #Draghi alla vigilia… - Marco02839896 : RT @Libero_official: 'Difficile per la #Lega sostenere un governo che permette gli sbarchi': #Salvini, avvertimento a #Draghi alla vigilia… - SRubinato : RT @Libero_official: 'Difficile per la #Lega sostenere un governo che permette gli sbarchi': #Salvini, avvertimento a #Draghi alla vigilia… -