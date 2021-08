Ronaldo vuole lasciare la Juve: cosa sta succedendo (Di martedì 3 agosto 2021) TORINO - Una settimana e un giorno dopo, Cristiano Ronaldo non ha cambiato idea. vuole andare via. Riuscirci è tutta un'altra cosa. Racchiusa in quel silenzio sull'asse Juve - Jorge Mendes : mentre il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) TORINO - Una settimana e un giorno dopo, Cristianonon ha cambiato idea.andare via. Riuscirci è tutta un'altra. Racchiusa in quel silenzio sull'asse- Jorge Mendes : mentre il ...

