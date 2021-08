Pomeriggio di fuoco ad Ardea: bruciano rifiuti e sterpaglie, servono 5 ore per domare tutti i roghi (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stato un Pomeriggio di fuoco (letteralmente) quello di ieri ad Ardea. Diversi gli incendi scoppiati nelle prime ore del Pomeriggio che sono poi andati avanti per diverse ore. A bruciare è stata l’area di Lungomare degli Ardeatini nei pressi del complesso immobiliare delle Salzare. Le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie, tra le altre, in Via Avellino e in Via Bergamo. roghi anche in Via Valli di Santa Lucia. Sul posto hanno lavorato senza sosta i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile di Ardea Airone. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) E’ stato undi(letteralmente) quello di ieri ad. Diversi gli incendi scoppiati nelle prime ore delche sono poi andati avanti per diverse ore. A bruciare è stata l’area di Lungomare deglitini nei pressi del complesso immobiliare delle Salzare. Le fiamme si sono propagate tra le, tra le altre, in Via Avellino e in Via Bergamo.anche in Via Valli di Santa Lucia. Sul posto hanno lavorato senza sosta i Vigili dele i volontari della Protezione Civile diAirone. ...

