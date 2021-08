NFT | cifre da record nel mese di luglio | raggiunto il picco di venditeHDblog it

(Di martedì 3 agosto 2021)è stato undaper il mercato globale degli NFTRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : NFT, cifre da record nel mese di luglio: raggiunto il picco di vendite - gigibeltrame : NFT, cifre da record nel mese di luglio: raggiunto il picco di vendite #digilosofia -

Ultime Notizie dalla rete : NFT cifre

... i ricavi complessivi del mercatohanno sfiorato il picco di 208 milioni di dollari con 40.097 pezzi divenduti complessivamente e acquisti effettuati da 15.840 portafogli 'unici', come ...Negli ultimi mesi glihanno fatto un pieno di popolarità soprattutto per lestratosferiche a cui sono stati venduti. Uno dei casi più clamorosi è stata la vendita di un'opera digitale...Continua a crescere a ritmi vertiginosi il giro d'affari degli NFT, i token non fungibili protagonisti di un trend esploso a inizio 2021, che nella sola prima metà dell'anno ha generato un volume di v ...Nella ‘nuova’ corsa allo spazio entrano anche le case discografiche e gli Nft, i sempre più popolari ‘non-fungible token’, ossia una sorta di certificazione di paternità di un contenuto digitale, che ...