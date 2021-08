Lampedusa | 551 migranti sbarcati in poche ore e altri sono in arrivo | sistema al collasso

(Di martedì 3 agosto 2021) Ancora un maxi sbarco a. L’hub dell’isola sta per collassare. Dopo i 178, intercettati dagli uomini della Guardia di finanzalunedì al molo Favaloro, si è registrato nella notte un nuovo approdo: 246 persone. Viaggiavano a bordo di due barchini lasciati alla deriva, che la Capitaneria di Porto ha soccorso. Inore sull’isolagiunti in 551. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, le presenzetornate a ...

Il Secolo d'Italia

