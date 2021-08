La variante Delta avanza, in Sardegna la situazione è preoccupante (Di martedì 3 agosto 2021) La vairante Delta torna afarsi sentire in Italia: infatti nel Paese ci sono 4.845 nuovi casi di coronavirus a fronte di 209.719 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) La vairantetorna afarsi sentire in Italia: infatti nel Paese ci sono 4.845 nuovi casi di coronavirus a fronte di 209.719 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato ...

Ultime Notizie dalla rete : variante Delta La variante Delta avanza, in Sardegna la situazione è preoccupante La vairante Delta torna afarsi sentire in Italia: infatti nel Paese ci sono 4.845 nuovi casi di coronavirus a fronte di 209.719 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 3.190 con ...

Paura variante Delta, boom delle vacanze green: Cormayeur e Asiago mete al top Aria aperta, località minori, camminate e biciclette. A 18 mesi dall'inizio della pandemia gli italiani cercano di sfuggire all'ansia e alla paura della variante Delta spingendo l'acceleratore su una tendenza che già era presente in nuce negli anni scorsi ma aveva avuto una bella impennata nel 2020, ovvero quella della vacanze green. Lo testimonia l'...

Variante Delta, Ema: "Vaccini efficaci, presto per dire serve terza dose" Adnkronos Covid: Cina, Wuhan testa i suoi 11 mln di residenti (ANSA) – PECHINO, 03 AGO – Wuhan ha annunciato il test di tutti i suoi residenti, come risposta immediata contro il Covid-19, all’indomani della conferma di sette contagi, i primi dopo oltre un anno.

A Wuhan torna l’incubo contagi, la variante Delta avanza: test di massa e nuove strette I contagi importati. Tra i 43 contagi importati, invece, 16 sono nello Yunnan, quattro a Pechino e Fujian, tre ciascuno a Mongolia Interna, Jiangsu e Shaanxi, 2 a Shanghai, Shandong, Henan, Guangdong ...

