La procuratrice di New York: 'Cuomo ha molestato diverse donne'. Nancy Pelosi chiede le dimissioni (Di martedì 3 agosto 2021) Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente diverse donne e si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Lo ha dichiarato la procuratrice ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Il governatore di New, Andrew, hasessualmentee si è vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. Lo ha dichiarato la...

