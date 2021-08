«La parte più difficile del funerale del principe Filippo? Non poter abbracciare la regina Elisabetta» (Di martedì 3 agosto 2021) Si è seduta da sola, all’estremità anteriore del coro, vicinissima all’altare. Isolata. Quattro mesi fa, la foto della regina Elisabetta nella cappella di San Giorgio – durante l’ultimo saluto al marito – ha fatto il giro del mondo: un’immagine simbolicamente molto forte, con la sovrana raccolta in preghiera, con la testa china, nel rispetto dell’intimità del dolore e – soprattutto – delle restrizioni anti-coronavirus. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Si è seduta da sola, all’estremità anteriore del coro, vicinissima all’altare. Isolata. Quattro mesi fa, la foto della regina Elisabetta nella cappella di San Giorgio – durante l’ultimo saluto al marito – ha fatto il giro del mondo: un’immagine simbolicamente molto forte, con la sovrana raccolta in preghiera, con la testa china, nel rispetto dell’intimità del dolore e – soprattutto – delle restrizioni anti-coronavirus.

Advertising

TeresaBellanova : Sono notizie come questa a raccontare perchè in Italia una legge contro l'omotransfobia non è più rinviabile. Si me… - carolafrediani : Ma manco la Nsa a distanza di ore da un incidente parte con l'attribuzione. E davvero ci sono molte altre cose più… - LiaCapizzi : Oh mamma oh mamma: 45'94 Il record del mondo più irreale da vedere Io per Karsten Warholm e i 400 ostacoli ho in de… - ddgiusto : RT @TeresaBellanova: Sono notizie come questa a raccontare perchè in Italia una legge contro l'omotransfobia non è più rinviabile. Si metta… - fottutosbirro : ai più posso risultare antipatico, specie dopo avermi conosciuto bene, ma sono anni che ho imparato a farmi da part… -

Ultime Notizie dalla rete : parte più Cernobbio, al via il 3 settembre la 47esima edizione del Forum Ambrosetti Anche quest'anno, come nel 2020, sarà una iniziativa phygital (in parte fisica in parte digitale) ... primo Think Tank in Italia, quarto nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo ...

Paura variante Delta, boom delle vacanze green: Cormayeur e Asiago mete al top ... Madonna di Campiglio e Molveno le destinazioni green più 'family', mentre la destinazione più '... Forte la richiesta per trekking in quota (soprattutto da parte degli stranieri, olandesi e belgi) e di ...

Inps, nessuna differenza di genere tra richiedenti riscatto laurea ciociariaoggi.it Anche quest'anno, come nel 2020, sarà una iniziativa phygital (infisica indigitale) ... primo Think Tank in Italia, quarto nell'Unione Europea e tra irispettati indipendenti al mondo ...... Madonna di Campiglio e Molveno le destinazioni green'family', mentre la destinazione'... Forte la richiesta per trekking in quota (soprattutto dadegli stranieri, olandesi e belgi) e di ...