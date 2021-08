Kikò Nalli smentisce Ambra Lombardo | “Non sono più innamorato di Tina Cipollari | nel mio cuore c’è un’altra persona!

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 agosto 2021) Proprio ieri– protagonista del Grande Fratello 16 – era tornata a parlare del suo ex fidanzato, raccontando di come secondo lei la loro storia fosse naufragata anche a causa del sentimento che il parrucchiere romano nutre ancora nei confronti della sua ex moglieè un uomo buono.dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie I due si erano conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello e proprio davanti alle telecamere avevano deciso di ...