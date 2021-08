Giustizia, primo sì ma la maggioranza va in direzioni opposte (Di martedì 3 agosto 2021) La camera approva la riforma del processo penale presentata dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Ma nell’ultimo intervento prima del voto l’ex ministro e immediato predecessore Alfonso Bonafede, che ha guidato la resistenza 5 Stelle contro le proposte iniziali di Cartabia, ricorda all’aula che si tratta di un testo che porta ancora la sua prima firma. Ad avversari e alleati, in buona parte coincidenti, Bonafede dice: «Il Movimento non accetterà passi indietro rispetto a quello fatto dai due governi precedenti». … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) La camera approva la riforma del processo penale presentata dalla ministra dellaMarta Cartabia. Ma nell’ultimo intervento prima del voto l’ex ministro e immediato predecessore Alfonso Bonafede, che ha guidato la resistenza 5 Stelle contro le proposte iniziali di Cartabia, ricorda all’aula che si tratta di un testo che porta ancora la sua prima firma. Ad avversari e alleati, in buona parte coincidenti, Bonafede dice: «Il Movimento non accetterà passi indietro rispetto a quello fatto dai due governi precedenti». … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PaoloGentiloni : Paolo Gentiloni: “Completare la riforma della giustizia. Grazie ai vaccini l’economia è ripartita” - bertolire : RT @giullimer: Politica, giustizia e giornalismo. Ecco cosa insegna il caso Caridi: ex senatore di Fi assolto in primo grado dall'accusa di… - Paolo18030138 : RT @squopellediluna: 03/08/1981 Roma: Roberto Peci, fratello del primo collaboratore di giustizia ex BR Patrizio, viene assassinato co… - gsaggese84 : RT @giullimer: Politica, giustizia e giornalismo. Ecco cosa insegna il caso Caridi: ex senatore di Fi assolto in primo grado dall'accusa di… - jacopogiliberto : RT @giullimer: Politica, giustizia e giornalismo. Ecco cosa insegna il caso Caridi: ex senatore di Fi assolto in primo grado dall'accusa di… -