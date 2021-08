E-commerce | ecco gli utensili e gli elettroutensili più venduti online

(Di martedì 3 agosto 2021) Nel giro di pochi anni lo shoppingsi è affermato come una grande realtà: le chiusure del 2020 hanno sicuramente dato una spinta ai dati relativi all’e-, ma la strada ormai era già stata intrapresa. Gli aumenti delle venditehanno riguardato praticamente tutte le varie categorie merceologiche, anche quelle più impensabili. Nell’ultimo anno le vendite al dettaglio a clienti privati sono salite di quasi il 30%, ma anche le imprese ed i professionisti ormai utilizzano il canale telematico con sempre maggiore frequenza. Tra i prodotti più ricercati ci sono anche glie gli ...

Advertising

bizcommunityit : Social Commerce: dalla fusione tra social media e eCommerce ecco il nuovo trend d'acquisto. Ce ne parla Havas Media… - bizcommunityit : Social Commerce: dalla fusione tra social media e eCommerce ecco il nuovo trend d'acquisto. Ce ne parla Havas Media… - NewsPadania : RT @Cor_Com: #ecommerce @AccentureActive si compra Openmind. Ecco la strategia - Cor_Com : #ecommerce @AccentureActive si compra Openmind. Ecco la strategia - bizcommunityit : Social Commerce: dalla fusione tra social media e eCommerce ecco il nuovo trend d'acquisto. Ce ne parla Havas Media… -

Ultime Notizie dalla rete : commerce ecco

Ossblog.it

... quindi all'utilizzo del condizionatore?alcuni consigli utili che potrebbero essere davvero ...presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e -. ......necessità di cambiamento (e le conseguenti mutate necessità del sistema) in offerta formativa... dall'e -alla comunicazione di un evento, dalla collaborazione con magazine al reparto ...Il riconoscibile dominio .store, dalle finalità sin da subito intuibili, viene proposto gratis per il primo anno dalla sottoscrizione. Ecco tutti i dettagli dell'offerta e cosa è disponibile nel bundl ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito delle nuove maglie del Napoli: "I modelli sono assolutamente top secret, qualcosa è stato anche mostrato con l’impegno di evitare foto, anche soltanto co ...