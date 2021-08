Ddl Zan, testo in aula al Senato dopo la pausa estiva (Di martedì 3 agosto 2021) Ddl Zan al Senato a settembre. La conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama ha respinto la proposta presentata dal capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, di trovare un accordo per portare in aula il ddl Zan e procedere alla discussione generale del provvedimento, prima della pausa estiva dei lavori dell’assemblea. “Da oggi i diritti sono ufficialmente in vacanza: la proposta di Italia Viva di cercare l’intesa e portare in aula già domani il ddl Zan non ha trovato adesioni. Pd e 5S che per settimane non hanno parlato di altro hanno preferito un buen retiro estivo, seguiti dai principali quotidiani da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Ddl Zan ala settembre. La conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama ha respinto la proposta presentata dal capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, di trovare un accordo per portare inil ddl Zan e procedere alla discussione generale del provvedimento, prima delladei lavori dell’assemblea. “Da oggi i diritti sono ufficialmente in vacanza: la proposta di Italia Viva di cercare l’intesa e portare ingià domani il ddl Zan non ha trovato adesioni. Pd e 5S che per settimane non hanno parlato di altro hanno preferito un buen retiro estivo, seguiti dai principali quotidiani da ...

borghi_claudio : Per i giornali di oggi in piazza del Popolo per la #manif28luglio c'era qualche decinaia di persone ?? Se fosse stat… - davidefaraone : Avete notato come sia scandalosamente calato il silenzio sul ddl Zan? Prima un appello al giorno, adesso il silenzi… - VittorioSgarbi : Uno non è più nemmeno libero di insultarsi da solo che invocano il Ddl Zan! Imbecilli! - Agenparl : DDL ZAN: SANTANGELO (M5S), NESSUNA RICHIESTA CALENDARIZZAZIONE, BASTA STRUMENTALIZZAZIONI - - PasqualeCiano77 : RT @Iperbole_: Vi prego, indigniamoci per le cose serie. Tipo un giovane preso a pugni per aver baciato un altro ragazzo e ignorato dai Car… -