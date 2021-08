Calciomercato Genoa, Sirigu: 'Qui per dimostrare il mio valore' (Di martedì 3 agosto 2021) GENOVA - "Ho avuto la fortuna di indossare altre maglie importanti, continuare così dà un tocco in più alla mia carriera. Ho voglia di ripartire dimostrando a me stesso di essere ancora un portiere ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) GENOVA - "Ho avuto la fortuna di indossare altre maglie importanti, continuare così dà un tocco in più alla mia carriera. Ho voglia di ripartire dimostrando a me stesso di essere ancora un portiere ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ekuban domani sarà in Italia per visite mediche e firme con il @GenoaCFC: i dettagli dell'operazi… - SkySport : Genoa, Sirigu: 'Qui per ripartire e dimostrare di essere ancora importante' #SkySport #Sirigu #Genoa - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - gnomini : RT @SkySport: Genoa, Sirigu: 'Qui per ripartire e dimostrare di essere ancora importante' #SkySport #Sirigu #Genoa - sportli26181512 : Genoa, Sirigu: 'Qui per ripartire e dimostrare di essere ancora importante': Il nuovo portiere rossoblù si è presen… -