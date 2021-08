Al via tour estivo ‘Telemaco prigioniero. Odissea 2021’ di Salonia (Di martedì 3 agosto 2021) Al via il tour estivo dello spettacolo teatrale e musicale ‘Telemaco prigioniero. Odissea 2021’ dell’attore e regista messinese Eros Salonia. Si tratta di un libero adattamento del poema di Omero, attualizzato in chiave moderna. La prima rappresentazione di quest’anno sarà il 7 agosto a Villa Melania a Pistunina a Messina alle 21.30, il secondo appuntamento il 16 agosto a Salina alle 21.45, poi il 20 agosto nell’Atrio del Carmine al Comune di Milazzo alle 21 e il 28 agosto nell’Arena Don Minico alle 21 a Messina. Ancora da stabilire, ma già confermate le date per lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Al via ildello spettacolo teatrale e musicaledell’attore e regista messinese Eros. Si tratta di un libero adattamento del poema di Omero, attualizzato in chiave moderna. La prima rappresentazione di quest’anno sarà il 7 agosto a Villa Melania a Pistunina a Messina alle 21.30, il secondo appuntamento il 16 agosto a Salina alle 21.45, poi il 20 agosto nell’Atrio del Carmine al Comune di Milazzo alle 21 e il 28 agosto nell’Arena Don Minico alle 21 a Messina. Ancora da stabilire, ma già confermate le date per lo ...

