(Di martedì 3 agosto 2021) Tanti amici scrittori a Milano per dare l'ultimo saluto a Roberto, saggista, narratore, fondatore e presidente della casa editrice Adelphi, morto il 28 luglio all'età di 80 anni. Un funerale ...

Advertising

RaiCultura : Addio a Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi. Ci ha lasciato all'età di 8… - RaiNews : Addio a Roberto Calasso, lo scrittore editore di Adelphi - Giorno_Milano : Addio a Calasso: riposerà a Venezia vicino a Pound e Brodsky - alepholo : RT @Corriere: L’addio a Roberto Calasso: «La bellezza, la sua lezione» - BalditarraD : L’addio a Roberto Calasso: «La bellezza, la sua lezione» -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Calasso

La Repubblica

riposerà nel cimitero di San Michele a Venezia, accanto ad altri scrittori illustri come il saggista statunitense Ezra Pound e il poeta russo Joseph Brodsky, premio Nobel per la Letteratura ...Durante l'omelia il sacerdote argentino con cittadinanza italiana ha mostrato una copia di Memè Scianca, uno dei due ultimi libri scritti da(l'altro è Bobi, dedicato a Roberto Bazlen, ...Tanti amici scrittori a Milano per dare l’ultimo saluto a Roberto Calasso, saggista, narratore, fondatore e presidente della casa editrice Adelphi, morto il 28 luglio all’età di 80 anni. Un funerale s ...Tanti editori e scrittori tra i numerosissimi lettori che si sono recati a porgere l'ultimo saluto a Roberto Calasso, fondatore e presidente della casa editrice Adelphi, morto nella notte tra 28 e il ...