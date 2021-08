Tokyo 2020, tiro a segno: niente finale per Mazzetti e Chelli (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono volte al termine le qualificazioni della pistola 25 metri maschile del tiro a segno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie per i colori azzurri, purtroppo, non sono delle migliori. Hanno infatti mancato l’accesso alla finale sia Riccardo Mazzetti che Tommaso Chelli. Il primo ha chiuso 16° con uno stage 2 da 287 (99, 96, 92) per un totale di 572. Il secondo ha invece terminato 14° con 289 (95, 98, 96) per un complessivo di 277. A salire al comando il tedesco Christian Reitz, terzo dopo lo stage 1 ma bravo a trovare 291 (98, 99, 94) per un totale di 587. Poco distante ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono volte al termine le qualificazioni della pistola 25 metri maschile delalle Olimpiadi di. Le notizie per i colori azzurri, purtroppo, non sono delle migliori. Hanno infatti mancato l’accesso allasia Riccardoche Tommaso. Il primo ha chiuso 16° con uno stage 2 da 287 (99, 96, 92) per un totale di 572. Il secondo ha invece terminato 14° con 289 (95, 98, 96) per un complessivo di 277. A salire al comando il tedesco Christian Reitz, terzo dopo lo stage 1 ma bravo a trovare 291 (98, 99, 94) per un totale di 587. Poco distante ...

