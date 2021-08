Tokyo 2020, ciclismo su pista: inseguimento femminile oggi in tv: orari primo turno e finali con Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Martedì 3 agosto si assegnano le medaglie nell’inseguimento femminile a squadre per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche l’Italia si gioca il podio all’Izu Velodrome: il quartetto azzurro composto da Elisa Belsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini, dopo aver polverizzato il record Italiano nelle batterie di qualificazione, sfida la super Germania che ha invece fatto registrare un clamoroso record del mondo. La sfida sarà quella della quarta e ultima batteria di primo turno, in programma alle 8:51 Italiane (le 15:51 ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Martedì 3 agosto si assegnano le medaglie nell’a squadre per le Olimpiadi di. Anche l’si gioca il podio all’Izu Velodrome: il quartetto azzurro composto da Elisa Belsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini, dopo aver polverizzato il recordno nelle batterie di qualificazione, sfida la super Germania che ha invece fatto registrare un clamoroso record del mondo. La sfida sarà quella della quarta e ultima batteria di, in programma alle 8:51ne (le 15:51 ...

