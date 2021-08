Supplenze da GPS: lasciare libera la scelta delle scuole, non accorpare le sedi. Lettera (Di lunedì 2 agosto 2021) inviata da Cecilia Botturi - Propongo di ovviare al problema delle scuole con più sedi distanti tra loro chiedendo alle stesse che possa espressamente essere distinta sede per sede nella procedura di scelta delle scuole. Mi riferisco alla procedura del 2 Agosto per le GPS di seconda fascia. Peraltro GPS che non sono nemmeno state pubblicate. Questa tuttavia è una questione altrettanto assurda che non desidero affrontare qui. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 agosto 2021) inviata da Cecilia Botturi - Propongo di ovviare al problemacon piùdistanti tra loro chiedendo alle stesse che possa espressamente essere distinta sede per sede nella procedura di. Mi riferisco alla procedura del 2 Agosto per le GPS di seconda fascia. Peraltro GPS che non sono nemmeno state pubblicate. Questa tuttavia è una questione altrettanto assurda che non desidero affrontare qui. L'articolo .

