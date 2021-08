Stavano annegando nelle acque di Castelvolturno | Carmine salva mamma e figlio | encomio per l’eroe mugnanese

(Di lunedì 2 agosto 2021)di, per fortuna il provvidenziale intervento esperto diRonza, di Mugnano, istruttore di Surf, è stato fondamentale per iltaggio. Il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, ha voluto consegnare un riconoscimento aRonza. Ancora forte emozione perche non dimenticherà mai quei momenti. Era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... nel Cilento, dove un ragazzino di 12 anni ha rischiato di perdere la vitain mare. Il ... Fortunatamente, però, gli altri bagnanti cheassistendo alla scena hanno dato tempestivamente ...Un segno sincero di riconoscenza per aver salvato sabato scorso due persone sulle rive dell'Adda che. Rizzi dopo aver portato a riva una bambina ha praticato il massaggio cardiaco e ...Alex Gibson non ci ha pensato su due volte a tuffarsi nelle acque del molo di Blackpool, all’alba di venerdì 30 luglio, quando ha visto un ...In entrambe le occasioni il vigile del fuoco era fuori dal servizio e per rianimare i due soccorsi ha utilizzato delle tecniche TPSS ...