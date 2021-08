'Ronaldo pronto a lasciare la Juve: vuole Real Madrid o Psg' (Di lunedì 2 agosto 2021) Madrid (Spagna) - La versione on line di As non ha dubbi: Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus da almeno sei mesi e non ha cambiato idea nonostante l'arrivo di Allegri in bianconero. Il futuro ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)(Spagna) - La versione on line di As non ha dubbi: Cristianolantus da almeno sei mesi e non ha cambiato idea nonostante l'arrivo di Allegri in bianconero. Il futuro ...

Advertising

sportli26181512 : '#Ronaldo pronto a lasciare la Juve: sogna Real Madrid o Psg': As scrive dell'intenzione da parte di CR7, da almeno… - Fabio64535537 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - ALLEGRI a Mediaset: 'Pjanic? Ne abbiamo tanti, lì Ramsey può diventare giocatore molto importante. Ronaldo to… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ALLEGRI a Mediaset: 'Pjanic? Ne abbiamo tanti, lì Ramsey può diventare giocatore molto importante. Ronal… - MacchiaIl : @Fiorentinanews Ci ritroveremo col centravanti che farà un altro anno di esperienza per farsi trovare pronto il pro… - Paolo62651159 : @_grazy87 Haaland a 20 no ... era troppo e poi non era pronto per giocare in prima squadra ... meglio andare sul si… -