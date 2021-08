Romero partente? L’Atalanta si fionda su Demiral (indipendentemente dal prezzo) (Di lunedì 2 agosto 2021) La situazione Romero sta cambiando le carte per quanto concerne la difesa. L’Atalanta ha le idee molto chiare, e i nomi sulla lista di Sartori sono tanti (da Lucumì fino al tanto citato Tomiyasu). Il Tottenham preme i nerazzurri con quei 55 milioni di euro più bonus, ma dall’altra parte la Dea non si fa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta osserva Demiral: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul prezzo) Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) La situazionesta cambiando le carte per quanto concerne la difesa.ha le idee molto chiare, e i nomi sulla lista di Sartori sono tanti (da Lucumì fino al tanto citato Tomiyasu). Il Tottenham preme i nerazzurri con quei 55 milioni di euro più bonus, ma dall’altra parte la Dea non si fa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::osserva: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul) Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League ...

