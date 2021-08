Roma | ufficiale l’acquisto di Shomurodov | 17 5 più bonus | ha firmato fino al 2026

(Di lunedì 2 agosto 2021) Laha ufficializzatodal Genoa di Eldor“a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento divariabili oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del calciatore, con il quale è stato sottoscritto un contrattoal 30 giugno“, si legge sul sito del club giallorosso. L’uzbeco, che indosserà la maglia numero 14, nella scorsa stagione ha realizzato otto reti in 31 presenze in maglia rossoblù. Josè Mourinho ha il jolly offensivo che ...

Dopo Viña , lamette a segno dunque un altro colpo molto simile: un giocatore in rampa di lancio con voglia di raggiungere le vette più alto. Un colpo importante per lache ora punta ...- Ora è, Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore della Rom a. L'attaccante uzbeko arriva con la formula del prestito per 1,5 milioni con obbligo di riscatto a 16 milioni (pagamento ...Eldor Shomurodov è un nuovo calciatore della Roma: l'uzkbeko lascia così il Genoa per raggiungere la cora di Josè Mourinho ...Adesso è ufficiale! Eldor Shomurodov, dopo solamente una stagione e otto reti segnate con la maglia del Genoa, è un giocatore della Roma. Lo ha annunciato sui canali ufficiali ...