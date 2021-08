' Possiamo avere entrambi due medaglie d' oro?' | il momento più bello delle Olimpiadi

Advertising

officialmaz : #Tamberi sembra un bimbo davanti al regalo che sogna da anni. #Barshim il fratello maggiore. Prende in mano la situ… - grzacc : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - elip69 : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - MariaApossamai : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… - Pimpinella28 : RT @Dio: 'Siete a pari merito. Potete fare un altro salto.' 'Ma possiamo avere due ori?' 'Se decidete che siete entrambi campioni, sì.' 'Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Possiamo avere

... in montagna o in città Sono infinite le acconciature di capelli cherealizzare durante le ... magari con le Beach Waves ben visibili, ma vuoleun maggior controllo intorno al viso la ...Per Bennett si tratta di un gesto codardo ecominciare a interrogarci su quale sarà la ... Israele ha dimostrato dimolte possibilità di penetrare la corazza iraniana per trovare la ...Il quartiere è cambiato con una moltitudine di attività gestite da stranieri. Anche chiamare le forze dell’ordine è diventato un gesto rischioso ...E’ allarme tra i medici del Lazio per le conseguenze disastrose che deriverebbero dal blocco del sistema infrmatico della regione Lazio per via un attacco haker subito in queste ore.A spiegare le cons ...