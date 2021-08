Olimpiadi: Casella (allenatore Ferrari), ‘Vanessa superlativa, non ha sbagliato nulla’ (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Sapevamo che la Carey aveva un valore di partenza più alto però doveva fare l’esercizio perfetto e, onestamente, è stata impeccabile. Vanessa è stata superlativa, non ha sbagliato nulla, più di così non poteva fare. Un argento meritatissimo, siamo felicissimi”. Sono le parole Enrico Casella, dopo l’argento al corpo libero conquistato da Vanessa Ferrari ai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Tokyo, 2 ago. (Adnkronos) – “Sapevamo che la Carey aveva un valore di partenza più alto però doveva fare l’esercizio perfetto e, onestamente, è stata impeccabile. Vanessa è stata, non hanulla, più di così non poteva fare. Un argento meritatissimo, siamo felicissimi”. Sono le parole Enrico, dopo l’argento al corpo libero conquistato da Vanessaai Giochi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

