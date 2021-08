“L’erba del vicino è sempre più…”: cosa esce di bocca all’ospite, il gelo di Roberta Capua (Di lunedì 2 agosto 2021) La gaffe di Alessio Poeta mette in imbarazzo Roberta Capua Nell’ultima puntata settimanale di Estate in diretta una gaffe clamorosa ha messo in forte imbarazzo la padrona di casa dello show pomeridiano di Rai Uno. Infatti, il suo inviato, Alessio Poeta, ha completamente sbagliato un famoso proverbio. Lo scivolone è accaduto mentre in studio si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 agosto 2021) La gaffe di Alessio Poeta mette in imbarazzoNell’ultima puntata settimanale di Estate in diretta una gaffe clamorosa ha messo in forte imbarazzo la padrona di casa dello show pomeridiano di Rai Uno. Infatti, il suo inviato, Alessio Poeta, ha completamente sbagliato un famoso proverbio. Lo scivolone è accaduto mentre in studio si L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

___anotherone__ : @Mau_Zaccaria @bm_arry @laportoghese @UmbertoNew @poliziadistato Allora sicuramente c'è del marcio anche tra gli st… - fracostanzo : L’estate è quella stagione in cui il giorno che puoi dormire un po’ di più quasi sempre coincide con il giorno in c… - ilfigliodipupu : RT @RosannaVaroli: @Tagota14 @ilfigliodipupu 2/bianche sull’erba di smeraldo. Oh, il mio cuore ama con dolcezza, cieco amore! E mi rallegra… - c4rl8_rcr : RT @psctllalice: invece no, non si può mai star calmi non faccio di tutta l’erba un fascio ma la maggior parte dei maschi mi fa schifo. Ve… - RosannaVaroli : @Tagota14 @ilfigliodipupu 2/bianche sull’erba di smeraldo. Oh, il mio cuore ama con dolcezza, cieco amore! E mi ral… -

Ultime Notizie dalla rete : L’erba del Estate in diretta, la gaffe di Alessio Poeta: “L’erba del vicino è sempre più buona” Tvblog