Il costo dell’ipocrisia

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’Italia continua a finanziare la Guardia Costiera in Libia Bisogna andare via? No. Ma si devono vincolare i fondi al controllo internazionale delle strutture. E scongiurare l’azione delle milizie che trasferiscono i migranti in campi illegali