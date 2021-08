Il Belpaese che brucia si tinge di nero (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Il giorno dopo le fiamme nella Riserva naturale della Pineta Dannunziana, polmone verde di Pescara, a dominare è il nero, accompagnato dal forte odore di bruciato. Meta' del verde è andato in fumo, e il nero è visibile anche sulla battigia, dove le palme di alcuni stabilimenti balneari sono andate a fuoco. E' questa immagine, diventata virale sui social, ad aprire un'altra settimana infernale per il Sud del Belpaese, che dal 15 giugno scorso ha visto 37.407 interventi dei vigili del fuoco per incendi di bosco e vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16mila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Il giorno dopo le fiamme nella Riserva naturale della Pineta Dannunziana, polmone verde di Pescara, a dominare è il, accompagnato dal forte odore dito. Meta' del verde è andato in fumo, e ilè visibile anche sulla battigia, dove le palme di alcuni stabilimenti balneari sono andate a fuoco. E' questa immagine, diventata virale sui social, ad aprire un'altra settimana infernale per il Sud del, che dal 15 giugno scorso ha visto 37.407 interventi dei vigili del fuoco per incendi di bosco e vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16mila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Belpaese che Ius soli sportivo in Italia: cos'è e come funziona/ Minori stranieri tesserabili, ma? ...? Esso prevede la possibilità che giovani stranieri partecipino a competizioni per squadre italiane, ma non permette di ottenere la cittadinanza, escludendoli dalle selezioni nazionali. Nel Belpaese ...

Marcell Jacobs: 'So a malapena il nome di mio padre'/ 'Mi sento al 100% italiano' Una storia triste che ieri, però, è terminata con un lieto fine: una vittoria unica e storica per l'atletica italiana. Il 1° agosto sarà sicuramente una data indimenticabile per il Belpaese, ma ...

Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Cesare Butini soddisfatto della spedizione: “Una squadra perfetta” L'avventura della Nazionale italiana di nuoto è terminata alle Olimpiadi di Tokyo ed è tempo di bilanci. Facendo il punto della situazione, non si può far altro che constatare la bontà dei riscontri o ...

