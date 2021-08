Grande Fratello Vip: Tommaso Eletti di Temptation Island sarà un concorrente (Di lunedì 2 agosto 2021) Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island e sarà per questo che Alfonso Signorini l’ha contattato per partecipare al Grande Fratello Vip. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio, secondo il quale l’ex di Valentina Nulli Augusti a settembre entrerà nella casa di Cinecittà. Visto quello che ha combinato nel reality mariano prepariamoci al trash anche nello show di Signorini. Perché Tommaso non sarà un vero ‘vippone’, ma ha tutte le carte in regola per creare dinamiche ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021)è stato uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione diper questo che Alfonso Signorini l’ha contattato per partecipare alVip. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio, secondo il quale l’ex di Valentina Nulli Augusti a settembre entrerà nella casa di Cinecittà. Visto quello che ha combinato nel reality mariano prepariamoci al trash anche nello show di Signorini. Perchénonun vero ‘vippone’, ma ha tutte le carte in regola per creare dinamiche ...

Advertising

davidemaggio : #BOOM! #TommasoEletti al Grande Fratello Vip Leggi l'anteprima di - gieffepparo : GIUCAS CASELLA AL GRANDE FRATELLO VIP 6! NON AVETE IDEA DA QUANTI ANNI STAVO ASPETTANDO QUESTA NOTIZIA - PierPura : Tanto lo so soleil verrà penalizzata anche al grande fratello ed io spero col cuore di noooo ! Spero stavolta si vo… - sierottaema : Io che non ho mai guardato il grande fratello e che dopo questa notizia sono ancora più sicura di continuare a non vederlo - rosarioT1970 : RT @BenedettaFrucci: Perfino la Lega con Ostellari spinge per trattare in agosto il ddlZan. E si chiede cosa stia aspettando il Pd. Ve lo d… -