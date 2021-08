Galliani su Donnarumma: “Io e Berlusconi abbiamo esultato al rigore…” (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni di Mediaset, ha parlato l’ex direttore del Milan (e attuale del Monza) Adriano Galliani: in particolar modo di Euro 2020 e Gigio Donnarumma. Le dichiarazioni di Galliani “La vittoria di Euro 2020 ha caricato tantissimo la Nazione. Il nostro entusiasmo, mio e di Berlusconi per il rigore parato da Donnarumma, un calciatore che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Balotelli è un nuovo giocatore del Monza Galliani sul trofeo Berlusconi: “Sogniamo la Serie A. Juve? ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Ai microfoni di Mediaset, ha parlato l’ex direttore del Milan (e attuale del Monza) Adriano: in particolar modo di Euro 2020 e Gigio. Le dichiarazioni di“La vittoria di Euro 2020 ha caricato tantissimo la Nazione. Il nostro entusiasmo, mio e diper il rigore parato da, un calciatore che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Balotelli è un nuovo giocatore del Monzasul trofeo: “Sogniamo la Serie A. Juve? ...

