Coldiretti Pordenone: in corso la ricognizione dei danni da grandinata (Di lunedì 2 agosto 2021) Coldiretti Pordenone sta svolgendo una ricognizione per raccogliere le segnalazioni dei danni dopo la violenta grandinata di domenica mattina. I segretari di zona di Coldiretti referenti ai comuni di Pasiano di Pordenone, Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento sono in contatto con i dirigenti locali per raccogliere dati. Le foto inviate dai vari territori rappresentano in maniera evidente quanto si è verificato. Tetti dei capannoni agricoli bucati e in qualche caso scoperchiati, raccolti distrutti. In particolare, le coltivazioni specializzate con ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 agosto 2021)sta svolgendo unaper raccogliere le segnalazioni deidopo la violentadi domenica mattina. I segretari di zona direferenti ai comuni di Pasiano di, Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento sono in contatto con i dirigenti locali per raccogliere dati. Le foto inviate dai vari territori rappresentano in maniera evidente quanto si è verificato. Tetti dei capannoni agricoli bucati e in qualche caso scoperchiati, raccolti distrutti. In particolare, le coltivazioni specializzate con ...

Advertising

infoitinterno : Coldiretti Pordenone: in corso ricognizione danni per il maltempo - UdineseTV : Maltempo, violenta grandinata in Friuli Occidentale. In corso la ricognizione dei danni da grandinata da Coldiretti… -