VIDEO Olimpiadi Tokyo: anche la Camera dei Deputati celebra Tamberi e Jacobs. Lunga standing ovation a Montecitorio! (Di domenica 1 agosto 2021) Domenica, 1 agosto 2021. Una data che non dimenticheremo mai. Venti minuti di gioia, di emozione, di lacrime, di meravigliosa bellezza sportiva hanno unito l’Italia, in trepidazione per i due ori conquistati a Tokyo 2020 nell’atletica leggera da Gianmarco “Gimbo” Tamberi nel salto in alto e da Marcell Jacobs negli storici 100 metri. Una esultanza unica, liberatoria, inaspettata, arrivata anche alla Camera dei Deputati, quest’oggi riunita in una seduta molto delicata, riguardante la discussione sulla riforma della giustizia. E proprio in un’atmosfera tesissima, con le opposizioni sulle ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Domenica, 1 agosto 2021. Una data che non dimenticheremo mai. Venti minuti di gioia, di emozione, di lacrime, di meravigliosa bellezza sportiva hanno unito l’Italia, in trepidazione per i due ori conquistati a2020 nell’atletica leggera da Gianmarco “Gimbo”nel salto in alto e da Marcellnegli storici 100 metri. Una esultanza unica, liberatoria, inaspettata, arrivataalladei, quest’oggi riunita in una seduta molto delicata, riguardante la discussione sulla riforma della giustizia. E proprio in un’atmosfera tesissima, con le opposizioni sulle ...

