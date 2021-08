Vaccini Covid, Financial Times: “Pfizer e Moderna aumentano prezzo a Ue” (Di domenica 1 agosto 2021) Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo dei loro Vaccini negli ultimi contratti di fornitura all’Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%. I termini degli accordi, sottoscritti nel 2021 per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati degli studi di Fase 3 hanno evidenziato che i Vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021)hanno aumentato ildei loronegli ultimi contratti di fornitura all’Unione europea. Secondo quanto riporta ilha aumentato ildel proprio vaccino di oltre il 25% edi oltre il 10%. I termini degli accordi, sottoscritti nel 2021 per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati degli studi di Fase 3 hanno evidenziato che ia mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai ...

