Sicurezza idraulica: aggiudicati i lavori per ridurre gli allagamenti a San Giusto (Di domenica 1 agosto 2021) Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l'aggiudicazione provvisoria delle opere per la sistemazione idraulica dei bacini di Pisa Sud, quartiere di San Giusto. L'opera, che fa ... Leggi su pisatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l'aggiudicazione provvisoria delle opere per la sistemazionedei bacini di Pisa Sud, quartiere di San. L'opera, che fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza idraulica Sicurezza idraulica: aggiudicati i lavori per ridurre gli allagamenti a San Giusto L'intervento complessivo di sistemazione idraulica nel quartiere di San Giusto prevede la ... che ha consentito di mettere in sicurezza la parte nord di Pisa. Cantieri importanti, attesi da anni dalla ...

Una nuova passerella ciclopedonale sul cammino delle Colline del Prosecco ... nel Comune di Follina, è rappresentato da un guado sul greto del torrente Campea, utilizzabile in sicurezza soltanto in periodi di secca. In occasione dell'aumento di portata idraulica conseguente a ...

Sicurezza idraulica: aggiudicati i lavori per ridurre gli allagamenti a San Giusto PisaToday Sicurezza idraulica a San Giusto, lavori per quasi 2 milioni Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l’aggiudicazione provvisoria delle opere per la sistemazione idraulica dei bacini di Pisa Sud, ...

Una nuova palestra per gli studenti delle medie Pioggia di investimenti in opere pubbliche ad Aulla. L’ultimo consiglio comunale ha approvato variazioni del bilancio di previsione per una serie di opere e attività di riqualificazione, nonché di ril ...

