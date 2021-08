Olimpiadi Tokyo 2020: Italia bronzo nella 4x100 mista. Tocca a Jacobs e Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) E' ancora il nuoto ad arricchire il medagliere azzurro, ma c'è ancora una grande delusione nella scherma. La 4x100 mista maschile conquista uno storico bronzo che porta a 25 le medaglie totali azzurre ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) E' ancora il nuoto ad arricchire il medagliere azzurro, ma c'è ancora una grande delusionescherma. Lamaschile conquista uno storicoche porta a 25 le medaglie totali azzurre ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - DilettaXD : RT @Eurosport_IT: P-A-Z-Z-E-S-C-O! ?????? Marcel Jacobs fa la storia ma non prendete impegni: alle 14:40 c'è la finale dei 100m! ??????????? #H… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… -