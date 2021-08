Marcell Jacobs | l’amore per i figli e la compagna Nicole Daza

(Di domenica 1 agosto 2021) Tra gli atleti che stanno rendendo orgogliosa l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 figura senz’ombra di dubbio, il velocista che ha vinto la Medaglia d’Oro nei 100 metri. L’atleta, classe 1994, non vanta solo una carriera sportiva di grande successo, ma una storia d’amore e una famiglia a cui è molto legato e di cui va fiero.è infatti fidanzato da ormai tre anni con, una ragazza incontrata nel 2018 e con la quale è sbocciato fin da subito. Tra i due, infatti, è stato subito un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati a vivere la ...

AGI -è nell'Olimpo dello sport mondiale. Lo sprinter azzurro ha conquistato una straordinaria, magica e soprattutto storica medaglia d'oro nei 100 metri, la gara 'Regina' dell'atletica ...TOKYO (Giappone) - Incredulo, ma allo stesso tempo consapevole dell'impresa:risponde alle domande dei giornalisti dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 100 metri: "Ho corso al mille per cento, mi sentivo meglio che in semifinale, sono partito a razzo e ho ...Gianmarco Tamberi ha preso una rincorsa lunga cinque anni, dalla sfortuna cosmica fino ai Giochi. Sulla pista dello stadio olimpico di Tokyo senza pubblico è ...È italiano l’uomo più veloce del mondo. L’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80 entra nel mito dello sport azzurro: mai nessun ita ...